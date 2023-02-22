Кличко з міністром оборони ФРН відвідав полігон, на якому тренуються українські військові

"Володимир, разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, побував на полігоні в Німеччині, де зараз тренуються і опановують навички управління новою зброєю українські бійці", - повідомив Кличко.

Він також опублікував серію фотографій, на яких видно танки Leopard, на постачання яких очікує Україна.

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Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся в Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та повідомив, що рішення щодо постачання Україні озброєння будуть ухвалюватися більш оперативно.