Кличко с министром обороны ФРГ посетил полигон, на котором тренируются украинские военные

"Владимир, вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом, побывал на полигоне в Германии, где сейчас тренируются и овладевают навыками управления новым оружием украинские бойцы", - сообщил Кличко.

Он также опубликовал серию фотографий, на которых видны танки Leopard, поставки которых ожидает Украина.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом и сообщил, что решения по поставкам Украине вооружения будут приниматься более оперативно.