Кличко з міністром оборони ФРН відвідав полігон, на якому тренуються українські військові
Боксер Володимир Кличко разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання у Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
"Володимир, разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, побував на полігоні в Німеччині, де зараз тренуються і опановують навички управління новою зброєю українські бійці", - повідомив Кличко.
Він також опублікував серію фотографій, на яких видно танки Leopard, на постачання яких очікує Україна.
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Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся в Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та повідомив, що рішення щодо постачання Україні озброєння будуть ухвалюватися більш оперативно.
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