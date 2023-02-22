Кличко с министром обороны ФРГ посетил полигон, на котором тренируются украинские военные
Боксер Владимир Кличко вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"Владимир, вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом, побывал на полигоне в Германии, где сейчас тренируются и овладевают навыками управления новым оружием украинские бойцы", - сообщил Кличко.
Он также опубликовал серию фотографий, на которых видны танки Leopard, поставки которых ожидает Украина.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом и сообщил, что решения по поставкам Украине вооружения будут приниматься более оперативно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .