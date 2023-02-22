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Кличко с министром обороны ФРГ посетил полигон, на котором тренируются украинские военные

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Среда 22 февраля 2023 18:06
Кличко с министром обороны ФРГ посетил полигон, на котором тренируются украинские военные Фото: Владимир Кличко и министр обороны Германии Борис Писториус (t me)
Автор: Артем Горовенко

Боксер Владимир Кличко вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Владимир, вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом, побывал на полигоне в Германии, где сейчас тренируются и овладевают навыками управления новым оружием украинские бойцы", - сообщил Кличко.

Он также опубликовал серию фотографий, на которых видны танки Leopard, поставки которых ожидает Украина.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом и сообщил, что решения по поставкам Украине вооружения будут приниматься более оперативно.

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Владимир Кличко
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