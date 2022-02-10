Кличко рассматривают как альтернативный центр на президентских выборах, - эксперт

По его мнению, именно Кличко рассматривают как центральную фигуру для консолидации демократических политсил.

"Съезд "УДАРа" показал, что Кличко уже рассматривают как альтернативный центр на президентских выборах. Кличко же нужно, чтобы на него смотрели, как на наиболее мощную альтернативу", - считает Романенко.

Романенко добавил, что Зеленский делает ставку на электронные выборы в будущей избирательной кампании, а Кличко - на консолидацию.

"Также по его мнению, Кличко не делает рискованных маневров и медленно идет по пути формирования альянсов с региональной и национальной элитой. Весной уже будет видно, как это отразится на рейтингах", - подытожил Романенко.