Кличка розглядають як альтернативний центр на президентських виборах, - експерт

На його думку, саме Кличка розглядають як центральну постать для консолідації демократичних політсил.

"З'їзд "УДАРу" показав, що Кличка вже розглядають як альтернативний центр на президентських виборах. Кличко ж потрібно, щоб на нього дивилися як на найбільш потужну альтернативу", - вважає Романенко.

Романенко додав, що Зеленський робить ставку на електронні вибори у майбутній виборчій кампанії, а Кличко - на консолідацію.

"Також на його думку, Кличко не робить ризикованих маневрів і повільно йде шляхом формування альянсів з регіональною та національною елітою. Весною вже буде видно, як це позначиться на рейтингах", - підсумував Романенко.