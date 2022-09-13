Кличко рассказал, когда завершится восстановление киевских домов, в которые попали ракеты РФ

"Восстановительные работы в доме по улице Чернобыльской в ​​Святошинском районе закончат уже через 2 месяца. Это 16-этажный жилой дом, который получил значительные повреждения в результате попадания российской ракеты 15 марта. В доме 126 квартир. 64 из них выгорели полностью, 62 пострадали частично. Делаем все для того, чтобы работы не прекращались и максимально быстро люди смогли вернуться в свои дома", - заявил Кличко.

Также он сообщил об уникальных технологиях восстановления дома на пр. Лобановского, в который тоже попала российская ракета.

"Что касается 27-этажного дома на проспекте Лобановского, в который российская ракета попала на третий день полномасштабной войны, там работы завершат весной следующего года. В доме 126 квартир. Пострадали 16 помещений. В настоящее время продолжаются уникальные работы по устройству монолитного железобетонного каркаса дома", - отметил Кличко.

Также мэр Киева напомнил, что летом город начал восстановительные работы в 11 жилых домах, которые подверглись наибольшим разрушениям в результате обстрелов российскими варварами. Наибольшие повреждения получили отдельные дома в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах Киева.