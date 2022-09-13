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Кличко розповів, коли завершиться відновлення київських будинків, в які влучили російські ракети

Фото: Віталій Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Сергей Новиков

Реконструкцію 16-поверхового будинку на вул. Чорнобильській, в якому після влучання ворожої ракети не залишилось жодної вцілілої квартири, завершать уже за 2 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталій Кличко у Facebook.

"Відновлювальні роботи в будинку на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі закінчать вже за 2 місяці. Це 16-ти поверховий житловий будинок, що зазнав значних пошкоджень внаслідок потрапляння російської ракети 15 березня. В будинку 126 квартир. 64 помешкання вигоріли повністю, 62 постраждали частково. Робимо все для того, щоб роботи не припинялись і максимально швидко люди змогли повернутись у свої домівки", - заявив Кличко.

Також він повідомив про унікальні технології відновлення будинку на пр. Лобановського, в який також влучила російська ракета.

"Щодо 27-поверхового будинку на проспекті Лобановського, в який російська ракета влучила на третій день повномасштабної війни, то там роботи завершать навесні наступного року. В будинку 126 квартир. Постраждали 16 помешкань. Наразі тривають унікальні роботи з влаштування монолітного залізобетонного каркасу будинку", - зазначив Кличко.

Також мер Києва нагадав, що влітку місто розпочало відновлювальні роботи в 11 житлових будинках, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російськими варварами. Найбільше пошкоджень зазнали окремі будинки у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах Києва.

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