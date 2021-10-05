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Кличко рассказал, зачем назначил Крищенко в КГГА и причастен ли к этому Аваков

Автор: Сергей Щербина, Ульяна Безпалько

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков не причастен к назначению нового заместителя главы КГГА. Такая инициатива была выдвинута на основе профессиональных качеств Андрея Крищенко.

Об этом городской голова рассказал в интервью РБК-Украина.

"Официально заявляю: с Аваковым я разговаривал несколько месяцев назад, еще до его увольнения. Назначение Крищенко на эту должность с Аваковым не проговаривается и не обсуждалось. Я сделал предложение Крищенко исходя исключительно из его профессиональных качеств. Поскольку обеспечение безопасности является одной из ключевых задач в городе. И уверен, что на местах этим должны заниматься профессиональные и опытные люди, компетентные эксперты", - отметил Кличко.

Глава КГГА подчеркнул, что считает Крищенко одним из компетентных профессионалов, который показал это за все время своей работы на должности руководителя киевского главка.

"Поэтому и было сделано предложение, которое он принял", - добавил Кличко.


Напомним, 23 сентября Киевский городской совет назначил нового заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, им стал бывший начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Андрей КрищенкоВиталий КличкоАрсен АваковКГГА