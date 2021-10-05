Кличко рассказал, зачем назначил Крищенко в КГГА и причастен ли к этому Аваков

"Официально заявляю: с Аваковым я разговаривал несколько месяцев назад, еще до его увольнения. Назначение Крищенко на эту должность с Аваковым не проговаривается и не обсуждалось. Я сделал предложение Крищенко исходя исключительно из его профессиональных качеств. Поскольку обеспечение безопасности является одной из ключевых задач в городе. И уверен, что на местах этим должны заниматься профессиональные и опытные люди, компетентные эксперты", - отметил Кличко.

Глава КГГА подчеркнул, что считает Крищенко одним из компетентных профессионалов, который показал это за все время своей работы на должности руководителя киевского главка.

"Поэтому и было сделано предложение, которое он принял", - добавил Кличко.



