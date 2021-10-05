Кличко рассказал о том, пойдет ли на выборы президента и ВР

Мэр столицы Виталий Кличко пока не собирается баллотироваться в президенты Украины. Однако он планирует вести свою партию на следующие парламентские выборы.

"Во - первых, относительно президентских выборов - это все разговоры. Во-вторых, я нигде не озвучивал таких намерений. А СМИ, задавая такие вопросы, автоматически внушают нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально участвовать в следующих президентских выборах. У меня сегодня огромное количество задач в городе", - рассказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что его партия УДАР планирует участвовать в следующих очередных парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 году.

"Я уверен, что наша политическая сила - партия УДАР - будет участвовать в следующих парламентских выборах", - отметил Кличко.

В то же время на Банковой допускают вариант проведения парламентских выборов после президентских, то есть осенью 2024-го. Так, президентские выборы могут пройти перед парламентскими. На вопрос пойдет ли в таком случае Кличко сначала на президентские выборы весной он ответил:

"Есть хорошая поговорка: хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах. Поживем - увидим. Что-то кому-то обещать, рассказывать о своих планах не имеет смысла...если нужно будет - я не исключаю. Но, опять же, на сегодня таких планов у меня пока нет. И я их никогда не озвучивал", - добавил Кличко.