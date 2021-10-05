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Кличко розповів про те, чи піде на вибори президента і ВР

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 08:46
Кличко розповів про те, чи піде на вибори президента і ВР Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Уляна Безпалько

Мер столиці Віталій Кличко поки не збирається балотуватися в президенти України. Однак він планує вести свою партію УДАР на наступні парламентські вибори.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"По-перше, щодо президентських виборів - це все розмови. По-друге, я ніде не озвучував таких намірів. А ЗМІ, ставлячи такі питання, автоматично вселяють нервозність тим людям, які стежать і аналізують, хто б міг потенційно брати участь в наступних президентських виборах. У мене сьогодні величезна кількість завдань в місті", - розповів Кличко.

Мер Києва зазначив, що його партія УДАР планує брати участь у наступних чергових парламентських виборах, які мають відбутися в 2023 році.

"Я впевнений, що наша політична сила - партія УДАР - братиме участь у наступних парламентських виборах", - зазначив Кличко.

Водночас на Банковій допускають варіант проведення парламентських виборів після президентських, тобто восени 2024-го. Так, президентські вибори можуть пройти перед парламентськими. На запитання чи піде у такому випадку Кличко спочатку на президентські вибори навесні він відповів:

"Є гарна приказка: хочеш розсмішити Бога - розкажи йому про свої плани. Поживімо - побачимо. Щось комусь обіцяти, розповідати про свої плани не має сенсу...якщо потрібно буде - я не виключаю. Але, знову ж таки, на сьогодні таких планів у мене поки немає. І я їх ніколи не озвучував", - додав Кличко.

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