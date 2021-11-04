Кличко рассказал, когда школы Киева вернутся к очной работе

В Киеве школы перешли на дистанционный формат работы из-за вспышки коронавируса. Мэр города рассказал, когда ученики вернутся за парты.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
По его словам, в эту волну болеет много детей. И немало детей болеют тяжело и есть летальные исходы.
"Поэтому ученики вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет вскоре. Важно сегодня удержать ситуацию", - заявил Кличко.
За минувшие сутки:
С 1 ноября без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать:
Школы перешли на дистанционное обучение.