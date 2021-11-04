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Кличко рассказал, когда школы Киева вернутся к очной работе

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве школы перешли на дистанционный формат работы из-за вспышки коронавируса. Мэр города рассказал, когда ученики вернутся за парты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

По его словам, в эту волну болеет много детей. И немало детей болеют тяжело и есть летальные исходы.

"Поэтому ученики вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет вскоре. Важно сегодня удержать ситуацию", - заявил Кличко.

Суточная COVID-статистика в Киеве

За минувшие сутки:

  • новых случаев - 1836,
  • смертей - 41,
  • выздоровлений - 941.

Локадун в Киеве

С 1 ноября без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать:

  • ТРЦ;
  • Спортивные залы и фитнес-центры;
  • Отели;
  • Рестораны;
  • Кинотеатры;
  • Заведения соцзащиты;
  • Общественный транспорт;
  • ЦПАУ;
  • Концерты и массовые мероприятия.

Школы перешли на дистанционное обучение.

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школаВиталий Кличко