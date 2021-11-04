Кличко рассказал, когда школы Киева вернутся к очной работе

По его словам, в эту волну болеет много детей. И немало детей болеют тяжело и есть летальные исходы.

"Поэтому ученики вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет вскоре. Важно сегодня удержать ситуацию", - заявил Кличко.

Суточная COVID-статистика в Киеве

За минувшие сутки:

новых случаев - 1836,

смертей - 41,

выздоровлений - 941.

Локадун в Киеве

С 1 ноября без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать:

ТРЦ;

Спортивные залы и фитнес-центры;

Отели;

Рестораны;

Кинотеатры;

Заведения соцзащиты;

Общественный транспорт;

ЦПАУ;

Концерты и массовые мероприятия.

Школы перешли на дистанционное обучение.