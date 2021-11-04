Кличко розповів, коли школи Києва повернуться до очної роботи

В Києві школи перейшли на дистанційний формат роботи через коронавірус. Мер міста розповів, коли учні повернуться за парти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
За його словами, в цю хвилю хворіє багато дітей. І чимало дітей хворіють важко і є летальні випадки.
"Тому учні повернуться в школи після поліпшення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це станеться невдовзі. Важливо сьогодні - втримати ситуацію", - заявив Кличко.
За минулу добу:
З 1 листопада без негативного тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації заборонено відвідувати:
Школи перейшли на дистанційне навчання.