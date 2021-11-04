Кличко розповів, коли школи Києва повернуться до очної роботи

За його словами, в цю хвилю хворіє багато дітей. І чимало дітей хворіють важко і є летальні випадки.

"Тому учні повернуться в школи після поліпшення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це станеться невдовзі. Важливо сьогодні - втримати ситуацію", - заявив Кличко.

Добова COVID-статистика в Києві

За минулу добу:

нових випадків - 1836,

смертей - 41,

одужань - 941.

Локадун у Києві

З 1 листопада без негативного тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації заборонено відвідувати:

ТРЦ;

Спортивні зали та фітнес-центри;

Готелі;

Ресторани;

Кінотеатри;

Заклади соцзахисту;

Громадський транспорт;

ЦНАП;

Концерти та масові заходи.

Школи перейшли на дистанційне навчання.