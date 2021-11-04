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Кличко розповів, коли школи Києва повернуться до очної роботи

Автор: Анастасія Рокитна

В Києві школи перейшли на дистанційний формат роботи через коронавірус. Мер міста розповів, коли учні повернуться за парти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

За його словами, в цю хвилю хворіє багато дітей. І чимало дітей хворіють важко і є летальні випадки.

"Тому учні повернуться в школи після поліпшення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це станеться невдовзі. Важливо сьогодні - втримати ситуацію", - заявив Кличко.

Добова COVID-статистика в Києві

За минулу добу:

  • нових випадків - 1836,
  • смертей - 41,
  • одужань - 941.

Локадун у Києві

З 1 листопада без негативного тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації заборонено відвідувати:

  • ТРЦ;
  • Спортивні зали та фітнес-центри;
  • Готелі;
  • Ресторани;
  • Кінотеатри;
  • Заклади соцзахисту;
  • Громадський транспорт;
  • ЦНАП;
  • Концерти та масові заходи.

Школи перейшли на дистанційне навчання.

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школаВіталий Кличко