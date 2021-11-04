Кличко рассказал, когда школы Киева вернутся к очной работе
Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве школы перешли на дистанционный формат работы из-за вспышки коронавируса. Мэр города рассказал, когда ученики вернутся за парты.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
По его словам, в эту волну болеет много детей. И немало детей болеют тяжело и есть летальные исходы.
"Поэтому ученики вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет вскоре. Важно сегодня удержать ситуацию", - заявил Кличко.
Суточная COVID-статистика в Киеве
За минувшие сутки:
- новых случаев - 1836,
- смертей - 41,
- выздоровлений - 941.
Локадун в Киеве
С 1 ноября без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать:
- ТРЦ;
- Спортивные залы и фитнес-центры;
- Отели;
- Рестораны;
- Кинотеатры;
- Заведения соцзащиты;
- Общественный транспорт;
- ЦПАУ;
- Концерты и массовые мероприятия.
Школы перешли на дистанционное обучение.