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Кличко розповів, коли школи Києва повернуться до очної роботи

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 11:57
Кличко розповів, коли школи Києва повернуться до очної роботи Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Києві школи перейшли на дистанційний формат роботи через коронавірус. Мер міста розповів, коли учні повернуться за парти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

За його словами, в цю хвилю хворіє багато дітей. І чимало дітей хворіють важко і є летальні випадки.

"Тому учні повернуться в школи після поліпшення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це станеться невдовзі. Важливо сьогодні - втримати ситуацію", - заявив Кличко.

Добова COVID-статистика в Києві

За минулу добу:

  • нових випадків - 1836,
  • смертей - 41,
  • одужань - 941.

Локадун у Києві

З 1 листопада без негативного тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації заборонено відвідувати:

  • ТРЦ;
  • Спортивні зали та фітнес-центри;
  • Готелі;
  • Ресторани;
  • Кінотеатри;
  • Заклади соцзахисту;
  • Громадський транспорт;
  • ЦНАП;
  • Концерти та масові заходи.

Школи перейшли на дистанційне навчання.

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школа Віталий Кличко
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