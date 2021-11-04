Кличко розповів, коли школи Києва повернуться до очної роботи
Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Києві школи перейшли на дистанційний формат роботи через коронавірус. Мер міста розповів, коли учні повернуться за парти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
За його словами, в цю хвилю хворіє багато дітей. І чимало дітей хворіють важко і є летальні випадки.
"Тому учні повернуться в школи після поліпшення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це станеться невдовзі. Важливо сьогодні - втримати ситуацію", - заявив Кличко.
Добова COVID-статистика в Києві
За минулу добу:
- нових випадків - 1836,
- смертей - 41,
- одужань - 941.
Локадун у Києві
З 1 листопада без негативного тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації заборонено відвідувати:
- ТРЦ;
- Спортивні зали та фітнес-центри;
- Готелі;
- Ресторани;
- Кінотеатри;
- Заклади соцзахисту;
- Громадський транспорт;
- ЦНАП;
- Концерти та масові заходи.
Школи перейшли на дистанційне навчання.