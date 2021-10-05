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Кличко рассказал об отношениях с Зеленским

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Киев, Вторник 05 октября 2021 08:45
Кличко рассказал об отношениях с Зеленским Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Банковая полностью абстрагировалась от общения с главой КГГА.

Об это он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Кличко, для него было неожиданным, когда президент озвучил, что он якобы стучится, чуть ли не живет на Банковой, просится на встречу.

"Я действительно звонил. Ведь коммуникация необходима - у нас огромное количество вопросов, которые касаются жизнедеятельности города Киева. Не будем забывать, что это столица - один из самых ключевых регионов в стране", - сказал он.

Есть вопросы, которые требуют совместных решений, считает Кличко.

"Это касается и выполнения функций столицы, где стабильная экономическая и политическая ситуация проецируется на всю страну. И вопросов по линии Ассоциации городов Украины, которую я возглавляю", - уточнил он.

Кличко оценил, какие у него сейчас отношения с президентом Украины.

"Личного конфликта с Зеленским у меня нет. Для того чтобы был личный конфликт, нужно иметь основания для этого. Я не вижу точек пересечения. Единственная точка пересечения: я не согласен со всеми шутками "95 квартала", которые касались Кличко - впрочем, это и шутками назвать сложно", - говорит он.

По словам Кличко, с 2015 года "95 квартал" системно пытался выставить мэра Киева "как человека недалекого".

"Но личного конфликта у меня нет, к любым их "шуткам" я отношусь спокойно, даже если они находятся ниже уровня юмора", - сообщил он.

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