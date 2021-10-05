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Кличко розповів про стосунки із Зеленським

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 08:45
Кличко розповів про стосунки із Зеленським Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Мер Києва Віталій Кличко розповів про стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. Банкова повністю абстрагувалася від спілкування з головою КМДА.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Кличка, для нього було несподіваним, коли президент озвучив, що він ніби-то стукає, мало не живе на Банковій, проситься на зустріч.

"Я дійсно дзвонив. Адже комунікація необхідна - у нас величезна кількість питань, які стосуються життєдіяльності міста Києва. Не будемо забувати, що це столиця - один з найбільш ключових регіонів в країні", - сказав він.

Є питання, які вимагають спільних рішень, вважає Кличко.

"Це стосується і виконання функцій столиці, де стабільна економічна і політична ситуація проектується на всю країну. І питань по лінії Асоціації міст України, яку я очолюю", - уточнив він.

Кличко оцінив, які у нього зараз стосунки з президентом України.

"Особистого конфлікту з Зеленським у мене немає. Для того щоб був особистий конфлікт, потрібно мати підстави для цього. Я не бачу точок перетину. Єдина точка перетину: я не згоден з усіма жартами "95 кварталу", які стосувалися Кличка - втім, це і жартами назвати складно", - говорить він.

За словами Кличка, з 2015 року "95 квартал" системно намагався виставити мера Києва "як людину недалеку".

"Але особистого конфлікту у мене немає, до будь-яких їхніх "жартів" я ставлюся спокійно, навіть якщо вони знаходяться нижче рівня гумору", - повідомив він.

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Віталий Кличко Володимир Зеленський
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