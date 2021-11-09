Кличко рассказал о конфликте с Януковичем во время Революции достоинства

По информации Гордона, конфликт возник во время встречи, на которой от оппозиции были Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок, а власть представляли Янукович, заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов и министр юстиции Елена Лукаш. Якобы слова Кличко не понравились Януковичу, и он подскочил с кресла и побежал в сторону Кличко с кулаками.

"Да действительно был такой момент. Относительно окончания демонстраций ужасное было давление. Я сказал, что ни в коем случае никто расходиться не будет. "Если вы будете на нас давить..." Какие-то грубые слова от него [пошли], я парировал... Он встал, начал оббегать [стол]", - вспоминает Кличко.

По словам Кличко, Янукович вел себя очень агрессивно.

"Я понимал, что у меня другого выхода не будет, когда ко мне Янукович [приблизится]... А он такой массивный на самом деле. Немного, возможно, ниже меня, но еще, думаю, тяжелее". И я уже думал: "Как-то президента бить нельзя ни в коем случае". Он за несколько метров остановился, посмотрел и понял: «Бес его знает, что в мыслях у этого боксера". Вернулся на место", - вспоминает лидер "УДАРа".

На вопрос журналиста, как бы отреагировал чемпион мира по боксу, если бы кулак занесся над его лицом, Виталий Кличко ответил, что уверен в своей реакции.

"Я никого не избивал за пределами ринга. И очень надеюсь, что никогда этого не произойдет. У меня очень хорошая реакция. Максимум, что получилось бы у Виктора Федоровича - это помахать воздухом. Попасть - никогда бы не попал", - убежден Кличко.