Кличко розповів про конфлікт з Януковичем під час Революції гідності

За інформацією Гордона, конфлікт виник під час зустрічі, на якій від опозиції були Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок, а владу представляли Янукович, заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов та міністерка юстиції Олена Лукаш. Начебто слова Кличка не сподобалися Януковичу, і він підскочив з крісла і побіг в бік Кличка з кулаками.

"Так, справді, був такий момент. Щодо закінчення демонстрацій жахливий був тиск. Я сказав, що в жодному разі ніхто розходитися не буде. "Якщо ви будете на нас тиснути..." Якісь грубі слова від нього [пішли], я парирував... Він підвівся, почав оббігати [стіл]", - згадує Кличко.

За словами Кличка, Янукович поводився дуже агресивно.

"Я розумів, що в мене іншого виходу не буде, коли до мене Янукович [наблизиться]... А він такий масивний насправді. Трохи, можливо, нижчий за мене, але ще, думаю, важчий". І я вже думав: «Якось президента бити не можна ні в якому разі». Він за кілька метрів зупинився, подивився і зрозумів: "Біс його знає, що на думці в цього боксера". Повернувся на місце", - згадує лідер "УДАРу".

На запитання журналіста, як би відреагував чемпіон світу із боксу, якби кулак занісся над його обличчям, Віталій Кличко відповів, що впевнений у своїй реакції.

"Я нікого не бив за межами рингу. І дуже сподіваюся, що ніколи цього не станеться. У мене дуже хороша реакція. Максимум, що вийшло б у Віктора Федоровича, - це помахати повітрям. Влучити - ніколи б не влучив", - переконаний Кличко.