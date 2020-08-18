Мэр Киева Виталий Кличко проверил, готовы ли столичные школы к новому учебному году. В частности, работать в новых условиях с соблюдением необходимых правил безопасности.

Об этом мэр сообщил в Facebook, опубликовав видео визита в одну из столичных гимназий.

"Столичные школы готовятся принять учеников с 1 сентября. Сегодня посетил гимназию "Введенская" №107 в Подольском районе и проверил образовательное учреждение на соответствие правилам работы в новых реалиях. Гимназия подготовилась. Вместо двух входов в заведение открыли четыре. В учебных классах установили умывальники. Создали две зоны и для обучения на свежем воздухе. Планируют увеличить время перерыва между уроками", - отметил мэр.

Также, по его словам, в гимназии есть изолятор, куда будут отправлять детей до прибытия медиков - в случае подозрения на коронавирус. Закупили все необходимые дезинфицирующие и антисептические средства, моющие средства для обработки помещений, маски, бесконтактные термометры.

На все учебные заведения город приобрел почти 3 тысячи таких термометров.

"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях. С соблюдением всех правил! И школы готовы к этому. Вместе с тем мы подготовили несколько возможных сценариев учения на случай ухудшения ситуации с распространением вируса. Если в школах будут случаи заболевания коронавируса, педагоги и медики разработали поэтапный план, как эти учебные заведения будут работать в таких условиях", - добавил Кличко.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 сентября в школу будет запрещен вход и передвижение внутри без масок или респираторов.

Также сообщалось, что вторая волна коронавируса в Украине ожидается с октября.