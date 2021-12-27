Кличко провел совещание по безопасности и территориальной обороне столицы

На совещании обсудили действия городских служб при различных вариантах развития ситуации и координации всех структур и подразделений в условиях угроз безопасности.

"Заявления и угрозы России, скопление войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что от безопасности в столице во многом зависит и стабильная ситуация в стране. Кличко акцентировал на необходимости особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве - более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.

По словам заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Андрея Крищенко, столица создает штаб территориальной обороны. Система теробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время. Также в январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы. Набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.