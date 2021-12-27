Кличко провів нараду щодо безпеки та територіальної оборони столиці

На нараді обговорили дії міських служб за різних варіантів розвитку ситуації та координацію всіх структур і підрозділів в умовах безпекових загроз.

"Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів", - підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що від безпеки в столиці багато в чому залежить і стабільна ситуація в країні. Кличко наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об’єктів критичної інфраструктури міста. Таких об’єктів у Києві - понад 500. Їх, у випадку надзвичайної ситуації, беруть під охорону різні відомства. Зокрема Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка, столиця створює штаб територіальної оборони. Систему тероборони Києва мають розгорнути найближчим часом. Також в січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці. Набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває.