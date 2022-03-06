У Кличко просят волонтеров-фармацевтов присоединиться к работе Гуманитарного штаба

В КГГА призвали киевлян присоединиться к работе Гуманитарного штаба. В частности, приглашают фармацевтов и тех, кто может помогать на складах с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА .

"Волонтеры-фармацевты будут работать с партиями медикаментов, которые поступают в Киев", - сказано в заявлении.

В КГГА отметили, чтобы стать волонтером гуманитарного штаба, нужно заполнить форму для волонтеров: https://cutt.ly/SAvnmOR

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко призвал владельцев частных аптек открыть свои торговые точки.

"Городская власть также призывает сети частных аптек организовать работу, чтобы киевляне имели доступ к медикаментам. Для этого бизнесу также надо обратиться в Гуманитарный штаб", - добавили в КГГА.

Там также добавили карту Гуманитарных штабов столицы.