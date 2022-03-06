ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Кличка просять волонтерів-фармацевтів долучитись до роботи гуманітарного штабу

Новость на русском →
Неділя 06 березня 2022 17:43
У Кличка просять волонтерів-фармацевтів долучитись до роботи гуманітарного штабу Фото: КМДА просить волонтерів-фармацевтів долучитись до роботи гуманітарного штабу (РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У КМДА закликали киян долучитись до роботи Гуманітарного штабу. Зокрема, запрошують фармацевтів та тих, хто може допомагати на складах із продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Волонтери-фармацевти працюватимуть із партіями медикаментів, які поступають до Києва", - сказано в заяві.

У КМДА зазначили, щоб стати волонтером гуманітарного штабу, потрібно заповнити форму для волонтерів: https://cutt.ly/SAvnmOR

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко закликав власників приватних аптек відкрити свої торгові точки.

"Міська влада також закликає мережі приватних аптек організувати роботу, аби кияни мали доступ до медикаментів. Для цього бізнесу також треба звернутися до гуманітарного штабу", - додали у КМДА.

Там також додали мапу Гуманітарних штабів столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ КМДА
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати