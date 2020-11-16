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Кличко просит усилить контроль самоизоляции больных COVІD-19

Автор: РБК-Украина

Столичный мэр Виталий Кличко из-за ситуации с коронавирусом в Киеве просит Кабинет министров усилить контроль самоизоляции больных COVІD-19 и контактных лиц. Он также считает, что система "Дій вдома" не работает должным образом.

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Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, сегодня на селекторном совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем поднимался вопрос усиления контроля самоизоляции, чтобы прекратить волну распространения коронавируса.

"Потому что, к сожалению, система "Дій вдома" не работает, и у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, школы и посещают публичные места", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве зафиксировали суточный антирекорд по приросту больных COVID-19 - 1 083 человека.

Ранее также сообщалось, что Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставку вакцины от COVID-19. Кроме того, Минздрав находится в постоянном контакте со всеми производителями вакцины, которые сейчас проходят завершающий этап клинических исследований.

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