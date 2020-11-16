Кличко просить посилити контроль самоізоляції хворих на COVІD-19

Столичний мер Віталій Кличко через ситуацію з коронавірусом у Києві просить Кабінет міністрів посилити контроль самоізоляції хворих на COVІD-19 і контактних осіб. Він також вважає, що система "Дій вдома" не працює належним чином.

Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, сьогодні на селекторній нараді з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем піднімалося питання посилення контролю самоізоляції, щоб припинити хвилю поширення коронавірусу.

"Тому що, на жаль, система "Дій вдома" не працює, і у нас багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, школи і відвідують публічні місця", - зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві зафіксували добовий антирекорд по приросту хворих на COVID-19 - 1 083 особи.

Раніше також повідомлялося, що Україна на фінальній стадії підписання договору з Pfizer на поставку вакцини від COVID-19. Крім того, МОЗ знаходиться в постійному контакті з усіма виробниками вакцини, які зараз проходять завершальний етап клінічних досліджень.