Кличко прокоментував внесення в путінський "список на розстріл"

"Я вважаю, що усі українці можуть бути в цьому списку. Якщо ви перебуваєте в Україні і відстоюєте своє право на життя, ви вже в цьому списку. Що я відчуваю? Гордість. Це означає, що я стою на правильному боці історії. Це більше комплімент, ніж будь-що інше", - сказав Володимир Кличко.

Країна-агресор прагне знищити українську націю взагалі, підкреслив Кличко.

"Путінська Росія хоче володіти Україною, але не українцями. І це саме те, про що говорить їхня пропаганда: що українська нація була створена, її не існувало раніше і що ми, українці, є помилкою історії. І ми чули про те, що в 1930-х роках (Адольф Гітлер і його влада) Третій Рейх стверджував, що якщо хочете знищити націю, ви повинні стерти її історію. І саме це робить Росія - намагається стерти нашу історію, наші музеї, нашу мову. До речі, я (зараз) більше використовую українську мову; це не моя рідна мова. Але мова - це один з важливих інструментів нації. І Росія намагається повністю переписати історію", - зазначив Кличко-молодший.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що імена мера Києва Віталія Кличка та його брата Володимира були внесені у "список смертників", яких за наказом Путіна російські найманці мали вбити в першу чергу після того, як увійдуть до Києва.