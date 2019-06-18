Кличко призывает свидетелей дать полиции показания против водителя, который заехал на мост

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил неравнодушных киевлян, которые помогли найти водителя, который заехал на новый пешеходно-велосипедный мост, и призвал очевидцев дать полиции показания относительно инцидента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Друзья! Относительно дикарей на авто, которые "додумались" заехать на нем на наш пешеходный мост. Спасибо всем неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помог выявить этих "любителей прекрасного". Я сразу переслал фото, обратился к Патрульной полиции Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также, где сейчас автомобиль", – написал мэр столицы.

Также он сообщил, что патрульные продолжают искать очевидцев этого инцидента.

"Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности. Спасибо патрульным полицейским! Спасибо неравнодушным киевлянам! Это наш город, и нам о нем заботиться!", – резюмировал Кличко.

Напомним, 17 июня в интернете распространили фото автомобиля "Мерседес", который заехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре столицы.