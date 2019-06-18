Кличко закликає свідків дати поліції свідчення проти водія, що заїхав на міст

Мер Києва Віталій Кличко подякував небайдужим киянам, котрі допомогли знайти водія, що заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст, та закликав очевидців дати поліції свідчення стосовно інциденту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Друзі! Щодо дикунів на авто, які "додумалися" заїхати на ньому на наш пішохідний міст. Дякую всім небайдужим киянам, користувачам мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих "любителів прекрасного". Я відразу переслав фото, звернувся до Патрульної поліції Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто та місце його фактичного перебування, а також, де наразі є автомобіль", – написав мер столиці.

Також він повідомив, що патрульні продовжують шукати очевидців цього інциденту.

"Наразі патрульні встановлюють усіх осіб, які могли бути очевидцями правопорушення, та просять звернутись на службу 102, аби допомогти своїми поясненнями притягнути порушника до відповідальності. Дякую патрульним поліцейським! Дякую небайдужим киянам! Це наше місто, і нам про нього дбати!", – резюмував Кличко.

Нагадаємо, 17 червня в інтернеті поширили фото автомобіля "Мерседес", котрий заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст в центрі столиці.