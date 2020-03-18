Кличко призывает Кабмин обязать предприятия перевести людей на удаленную работу

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Виталий Кличко обратился к Кабинету министров

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу или предоставить им отпуска в связи с карантином в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба мэра.

Он отметил, что большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением, добавил мэр.

"Я обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения. Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуации не спасут ", - считает Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Ситуацию в Киевской области классифицировали как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". Там подтвердили один случай заражения коронавирусом.