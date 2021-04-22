UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Кличко призвали ВР не усиливать полномочия Минкульта из-за угрозы уничтожения памятников культуры

Автор: РБК-Украина

Ассоциация городов Украины против принятия законопроектов, которые монополизируют влияние министерства культуры на объекты культурного наследия (№4561и №4562).

Соответствующее решение было принято на заседании, на котором председательствовал мэр Киева Виталий Кличко.

В АГУ убеждены, что министерство культуры не способно должным образом защищать памятники и не имеет права забирать полномочия местного самоуправления.

"Действия Минкульта являются безответственными и наносящими вред громадам. Все здания ненадлежащего качества были возведены именно с разрешения Минкульта. Кроме того, министерство приняло за практику затягивать предоставления статусов памятников историческим зданиям, а это грозит уничтожением этих объектов", - говорится в заявлении.

В АГУ настаивают на том, что законопроекты не меняют к лучшему ситуацию в сфере охраны культурного наследия.

В частности, в случае принятия законопроектов будут уменьшены штрафы за нарушения в содержании памятников культурного наследия и не обеспечено соблюдение норм Конвенции об охране архитектурного наследия Европы.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство передать Гостиный двор общине Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виталий КличкоМинистерство культурыКультура
Читайте также
Киевсовет увеличил расходы на медиков, педагогов и коммунальщиков в 2021 году, - Кличко
Локдаун в Киеве дал результат - меньше больных в сутки, - Кличко
Прогноз погоды