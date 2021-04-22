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У Кличка закликали ВР не посилювати повноваження Мінкульту через загрозу знищення пам’яток культури

Автор: РБК-Україна

Асоціація міст України проти ухвалення законопроектів, які монополізують вплив Міністерства культури на об’єкти культурної спадщини (№4561 та №4562).

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні, на якому головував мер Києва Віталій Кличко.

В АМУ переконані, що міністерство культури не здатне належним чином захищати пам’ятки і не має права забирати повноваження місцевого самоврядування.

"Дії Мінкульту є безвідповідальними і такими, що шкодять громадам. Усі будівлі неналежної якості були зведені саме з дозволу Мінкульту. Окрім того, міністерство взяло за практику затягувати надання статусів пам'яток історичним будівлям, а це загрожує знищенням цих об'єктів", - йдеться у заяві.

В АМУ наполягають на тому, що законопроекти не змінюють на краще ситуацію у сфері охорони культурної спадщини.

Зокрема, в разі ухвалення законопроектів буде зменшено штрафи за порушення в утриманні пам’яток культурної спадщини і не забезпечено дотримання норм Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко закликав уряд передати Гостинний двір громаді Києва.

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Новини України Віталий КличкоМіністерство культуриКультура
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