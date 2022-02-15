Кличко призвал украинцев вступать в территориальную оборону

"У нас есть сильная армия. Но сегодня важна воля и усилия каждого гражданина дать отпор тем, кто посягает на нашу свободу и территориальную целостность. Хочу еще раз обратиться к киевлянам, к украинцам, которым не безразлично будущее нашего государства – вступайте в ряды территориальной обороны, чтобы защитить свои семьи, свой город и свою страну", - сказал Кличко.

По его словам, для защиты страны необходимы совместные усилия всех украинцев.

"Только в одном случае мы сможем защитить нашу страну: если не будем прятаться и бок о бок будем бороться за независимость и свободу Украины и ее граждан. Все вместе! Тогда каждый агрессор будет понимать, что получит очень жесткий отпор", - отметил лидер "УДАРа".

Кличко поблагодарил тех, кто уже присоединился к территориальной обороне Киева, и тех, кто вступит в ее ряды. А также напомнил, что для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами создана горячая линия КГГА. Каждый желающий может обратиться на нее по номеру 063-651-44-46.

Кроме того, мэр столицы сообщил, что из городского бюджета уже выделено 110 млн. грн. для поддержки и финансового обеспечения территориальной обороны Киева.