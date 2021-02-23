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Кличко призвал правительство наконец передать Гостиный двор общине Киева

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета призвал правительство завершить передачу Гостиного двора громаде города.

Об этом сообщает его официальный сайт.

По его словам, ситуация с Гостиным двором становится критической.

"Еще хотел бы отметить. И вновь обратиться к правительству. Ситуация с Гостиным двором становится критической. И выглядит сегодня преднамеренным затягиванием передачи объекта в собственность громады столицы. Такое впечатление, что кто-то хочет, чтобы здание развалилось! У меня нет другого объяснения после того, как город прошел все долгие процедуры, добился передачи объекта в государственную собственность. Остается один шаг – передача в коммунальную собственность. И тут вдруг Минкульт заблокировал то, чего так долго мы добивались с громадой Киева", - добавил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что пока продолжаются манипуляции отдельных государственных чиновников, здание Гостиного двора находится в аварийном состоянии. А город не может начать ее реконструкцию.

"Я считаю такую позицию Министерства культуры безответственной и вредной! Правительство должно наконец поставить точку в этой эпопее", - подчеркнул Кличко.

Напомним, Гостиный двор - памятник национального значения, объект культурного наследия на Контрактовой площади (на Подоле) в Киеве. Возведенный в 1809 году вместо старого двора (1760-е годы, архитектор Иван Григорович-Барский).

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Новости Украины Виталий КличкоКабинет Министров Украины
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