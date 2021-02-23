Кличко закликав уряд нарешті передати Гостинний двір громаді міста

За його словами, ситуація з Гостинним двором стає критичною.

"Ще хотів би наголосити. І знову звернутися до уряду. Ситуація з Гостинним двором стає критичною. Та виглядає сьогодні навмисним затягуванням передачі об'єкта у власність громади столиці. Таке враження, що хтось хоче, щоб будівля розвалилася! В мене немає іншого пояснення після того, як місто пройшло всі довгі процедури, домоглося передачі об'єкта в державну власність. Залишається один крок – передача в комунальну власність. І тут раптом Мінкульт заблокував те, чого так довго ми добивалися з громадою Києва", - додав мер Києва.

Мер Києва наголосив, що поки тривають маніпуляції окремих чиновників, будівля Гостинного двору перебуває в аварійному стані. А місто не може розпочати її реконструкцію.

"Я вважаю таку позицію Міністерства культури безвідповідальною і шкідливою! Уряд повинен нарешті поставити крапку в цій епопеї", - підкреслив Кличко.