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Кличко призвал Киевсовет рассмотреть вопрос мемориала в Бабьем Яру после депутатских слушаний

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов перенести рассмотрение вопроса о выделении земельных участков для обустройства входной группы будущего мемориала в Бабьем Яру.

Об этом он заявил в начале заседания Киевсовета.

Кличко предложил сначала провести депутатские слушания по концепции проекту.

"Большой резонанс и обсуждение в обществе получила тема мемориала в Бабьем Яру. Немало и спекуляций вокруг этого. Поэтому я предлагаю не рассматривать на сегодняшнем заседании и перенести вопрос выделения земельных участков для обустройства входной группы будущего мемориала. И сначала провести отдельные депутатские слушания, где Фонд "Бабий Яр" представит концепцию проекта и ответит на вопросы, волнующие депутатов Киевсовета", - сказал Виталий Кличко.

Также, по словам мэра Киева, важно, чтобы реализация этого проекта происходила совместно и под контролем государства.

Напомним, 27 января члены постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений поддержали передачу в аренду благотворительной организации "Фонд Памяти "Бабий Яр" трех земельных участков на территории урочища.

В Бабьем Яру планируют реализовать проект по комплексной мемориализации и создать музей Холокоста средствами частных доноров. Окончательное решение о передаче участков в аренду состоится на пленарном заседании Киевского городского совета.

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Новости Украины Виталий КличкоКиевсоветБабий Яр
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