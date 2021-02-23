RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кличко закликав Київраду розглянути питання меморіалу в Бабиному Яру після депутатських слухань

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів перенести розгляд питання про виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього меморіалу в Бабиному Яру.

Про це він заявив на початку засідання Київради.

Кличко запропонував спочатку провести депутатські слухання щодо концепції проекту.

"Великий резонанс і обговорення в суспільстві отримала тема меморіалу в Бабиному Яру. Чимало і спекуляцій довкола цього. Тому я пропоную не розглядати на сьогоднішньому засіданні і перенести питання виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього меморіалу. І спочатку провести окремі депутатські слухання, де Фонд "Бабин Яр" представить концепцію проекту та відповість на запитання, що хвилюють депутатів Київради", - сказав Віталій Кличко.

Також, за словами мера Києва, важливо, аби реалізація цього проекту відбувалася спільно та під контролем держави.

Нагадаємо, 27 січня члени постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримали передачу в оренду благодійній організації "Фонд Пам’яті "Бабин Яр" трьох земельних ділянок на території урочища.

У Бабиному Ярі планують реалізувати проект з комплексної меморіалізації та створити музей Голокосту коштами приватних донорів. Остаточне рішення щодо передачі ділянок в оренду відбудеться на пленарному засіданні Київської міської ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віталий КличкоКиїврадаБабий Яр
Читайте також
Головний рабин Києва про меморіал Голокосту: будують ті, хто втратив родичів у Бабиному Яру   
Кличко звернувся до підлітків та їхніх батьків через вплив соцмереж
Прогноз погоди