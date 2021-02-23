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Кличко призвал Киевсовет определиться с кандидатурой Уполномоченного по правам людей с инвалидностью

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 16:52
Кличко призвал Киевсовет определиться с кандидатурой Уполномоченного по правам людей с инвалидностью Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета принять решение о назначении Уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

Об этом он заявил во время заседания Киевсовета.

Он отметил, что Киев первым вводит такую должность.

"Мы должны рассмотреть вопрос о назначении Уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Киев первым вводит такую должность. Потому что мы делаем наш город безбарьерным и удобным для всех его жителей. В частности, доступным в различных сферах жизни для людей с инвалидностью. Поэтому эту работу надо сделать более системной и эффективной. Это очень важно. И я прошу вас поддержать такое решение", - отметил Кличко.

Напомним, на этом же заседании Кличко также призвал депутатов перенести рассмотрение вопроса о выделении земельных участков для обустройства входной группы будущего мемориала в Бабьем Яру.

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