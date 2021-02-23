Кличко призвал Киевсовет определиться с кандидатурой Уполномоченного по правам людей с инвалидностью
Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета принять решение о назначении Уполномоченного по правам людей с инвалидностью.
Об этом он заявил во время заседания Киевсовета.
Он отметил, что Киев первым вводит такую должность.
"Мы должны рассмотреть вопрос о назначении Уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Киев первым вводит такую должность. Потому что мы делаем наш город безбарьерным и удобным для всех его жителей. В частности, доступным в различных сферах жизни для людей с инвалидностью. Поэтому эту работу надо сделать более системной и эффективной. Это очень важно. И я прошу вас поддержать такое решение", - отметил Кличко.
Напомним, на этом же заседании Кличко также призвал депутатов перенести рассмотрение вопроса о выделении земельных участков для обустройства входной группы будущего мемориала в Бабьем Яру.