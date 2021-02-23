ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кличко закликав Київраду визначитись з кандидатурою Уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 16:52
Кличко закликав Київраду визначитись з кандидатурою Уповноваженого з прав людей з інвалідністю Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради ухвалити рішення про призначення Уповноваженого з прав людей з інвалідністю.

Про це він заявив під час засідання Київради.

Він наголосив, що Київ першим вводить таку посаду.

"Ми повинні розглянути питання про призначення Уповноваженого з прав людей з інвалідністю. Київ першим вводить таку посаду. Бо ми робимо наше місто безбар’єрним і зручним для всіх його мешканців. Зокрема, доступним до різних сфер життя для людей з інвалідністю. Тому цю роботу треба зробити більш системною і ефективною. Це дуже важливо. І я прошу вас підтримати таке рішення", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні Кличко також закликав депутатів перенести розгляд питання про виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього меморіалу в Бабиному Яру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віталий Кличко Київрада инвалидность
NEWS
Україна повертається до адаптивного карантину: що зміниться вже завтра
Україна повертається до адаптивного карантину: що зміниться вже завтра
DAILY
Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні