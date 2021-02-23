Кличко закликав Київраду визначитись з кандидатурою Уповноваженого з прав людей з інвалідністю
Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради ухвалити рішення про призначення Уповноваженого з прав людей з інвалідністю.
Про це він заявив під час засідання Київради.
Він наголосив, що Київ першим вводить таку посаду.
"Ми повинні розглянути питання про призначення Уповноваженого з прав людей з інвалідністю. Київ першим вводить таку посаду. Бо ми робимо наше місто безбар’єрним і зручним для всіх його мешканців. Зокрема, доступним до різних сфер життя для людей з інвалідністю. Тому цю роботу треба зробити більш системною і ефективною. Це дуже важливо. І я прошу вас підтримати таке рішення", - наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, на цьому ж засіданні Кличко також закликав депутатів перенести розгляд питання про виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього меморіалу в Бабиному Яру.