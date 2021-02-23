Кличко призвал Киевсовет рассмотреть вопрос мемориала в Бабьем Яру после депутатских слушаний

Об этом он заявил в начале заседания Киевсовета.

Кличко предложил сначала провести депутатские слушания по концепции проекту.

"Большой резонанс и обсуждение в обществе получила тема мемориала в Бабьем Яру. Немало и спекуляций вокруг этого. Поэтому я предлагаю не рассматривать на сегодняшнем заседании и перенести вопрос выделения земельных участков для обустройства входной группы будущего мемориала. И сначала провести отдельные депутатские слушания, где Фонд "Бабий Яр" представит концепцию проекта и ответит на вопросы, волнующие депутатов Киевсовета", - сказал Виталий Кличко.

Также, по словам мэра Киева, важно, чтобы реализация этого проекта происходила совместно и под контролем государства.