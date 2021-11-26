Кличко призвал киевлян и всех украинцев вакцинироваться и показал, как прививают жителей столицы

Виталий Кличко подчеркнул, что ситуацию с распространением коронавируса в столице удалось несколько стабилизировать. И на это, как отмечают медики, повлияли введенные ограничения. И, в частности, то, что киевляне начали массово вакцинироваться.

"Киев остается лидером по темпам вакцинации в Украине. Всего с начала кампании в столице сделали почти 3 млн прививок. Из них первую дозу вакцины получили более полутора миллионов человек. Полностью иммунизированные (двумя дозами) - более 1 млн 400 тыс. жителей города. Только за прошедшие сутки в Киеве сделали почти 32 тыс. прививок", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что 98% госпитализированных - не привиты и призвал украинцев вакцинироваться.

"Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Потому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов. Потому что, по словам специалистов, медиков, 98 процентов госпитализированных больных коронавирусом - не привиты. И умирают, по большей части, невакцинированные пациенты. Давайте сознательно и ответственно относиться к своему здоровью и здоровью рядом людей", - призвал Виталий Кличко.

Он напомнил, что в столице работает 157 пунктов вакцинации. А также 21 мини-вакцинальный центр на базе Центров первичной медико-санитарной помощи и 63 мобильные бригады. Также с начала вакцинальной кампании был открыт прививочный центр на территории Международного выставочного центра. А с осени начали работать временные вакцинальные центры и в ТРЦ. Сегодня их 45.

Привиться же в столице сегодня можно четырьмя вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer и Moderna, которые город получил от Министерства здравоохранения.