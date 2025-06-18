Кличко пришел поддержать в больнице киевлян, раненых во время атаки РФ

Мэр Киева Виталий Кличко посетил в больнице киевлян, пострадавших в результате российской атаки на столицу 17 июня и поддержал их. Мэр также рассказал об условиях лечения раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Посетил пострадавших во время ночной атаки 17 июня киевлян. Часть раненых госпитализировали в 3 новых отделения (нейрохирургии, политравмы и реанимации) городской больницы №12. Эти отделения открыли 16 июня после завершения капремонта 7 этажа медучреждения. Операции делали одновременно на 5 операционных столах. Часть пациентов были и с травмами, и с отравлением продуктами горения. С пострадавшими сразу работали также психологи", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр пообщался с пострадавшими, поддержал их и рассказал, как получить материальную помощь от города. Он отметил, что лечением они довольны.



Мэр Киева Виталий Кличко посещает в больнице киевлян, раненых во время атаки РФ 17 июня (t.me/vitaliy_klitschko)

Также Кличко рассказал об обновленном медицинском учреждении, которое превратилось в полноценный центр травмы на правом берегу города.

"Из-за формирования эффективной сети медучреждений КНП "Киевская городская клиническая больница №12" получила новый статус и стала учреждением, которое объединило специалистов, опыт и ресурсы 3 столичных медучреждений. Медики применяют современное оборудование (КТ, МРТ) и работают в обновленной и функциональной среде. Палаты в новых отделениях - комфортабельные, с климат-контролем, с санузлами и душевыми комнатами, адаптированными для нужд пациентов с инвалидностью", - отметил Кличко.

В трех новых отделениях оказывают ургентную и плановую помощь пациентам с политравмой, черепно-мозговыми, позвоночно-спино-мозговыми травмами и сложными нейрохирургическими патологиями, в том числе полученными в результате боевых действий, подчеркнул мэр.