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Кличко пришел поддержать в больнице киевлян, раненых во время атаки РФ

Киев, Среда 18 июня 2025 18:32
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Кличко пришел поддержать в больнице киевлян, раненых во время атаки РФ Фото: мэр Киева Виталий Кличко посещает в больнице киевлян, раненых во время атаки РФ 17 июня (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко посетил в больнице киевлян, пострадавших в результате российской атаки на столицу 17 июня и поддержал их. Мэр также рассказал об условиях лечения раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Посетил пострадавших во время ночной атаки 17 июня киевлян. Часть раненых госпитализировали в 3 новых отделения (нейрохирургии, политравмы и реанимации) городской больницы №12. Эти отделения открыли 16 июня после завершения капремонта 7 этажа медучреждения. Операции делали одновременно на 5 операционных столах. Часть пациентов были и с травмами, и с отравлением продуктами горения. С пострадавшими сразу работали также психологи", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр пообщался с пострадавшими, поддержал их и рассказал, как получить материальную помощь от города. Он отметил, что лечением они довольны.

Мэр Киева Виталий Кличко посещает в больнице киевлян, раненых во время атаки РФ 17 июня (t.me/vitaliy_klitschko)

Также Кличко рассказал об обновленном медицинском учреждении, которое превратилось в полноценный центр травмы на правом берегу города.

"Из-за формирования эффективной сети медучреждений КНП "Киевская городская клиническая больница №12" получила новый статус и стала учреждением, которое объединило специалистов, опыт и ресурсы 3 столичных медучреждений. Медики применяют современное оборудование (КТ, МРТ) и работают в обновленной и функциональной среде. Палаты в новых отделениях - комфортабельные, с климат-контролем, с санузлами и душевыми комнатами, адаптированными для нужд пациентов с инвалидностью", - отметил Кличко.

В трех новых отделениях оказывают ургентную и плановую помощь пациентам с политравмой, черепно-мозговыми, позвоночно-спино-мозговыми травмами и сложными нейрохирургическими патологиями, в том числе полученными в результате боевых действий, подчеркнул мэр.

Обстрел Киева Россией 17 июня

Как известно, в ночь на 17 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате которого были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры на 12 локациях в 6 районах города. Известно о 134 пострадавших и 27 погибших в результате этой атаки. Разбор завалов продолжается.

Ранее Кличко сообщал, что город нашел возможность выделить дополнительные средства на капитальные ремонты отделений в столичных больницах и приобретение медицинского оборудования. Соответствующие изменения были внесены в бюджет города и программы социально-экономического развития города на прошлом заседании Киевсовета.

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Киев Виталий Кличко Война в Украине Обстрелы Киева
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