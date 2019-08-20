Кличко привлек меценатов к строительству лестницы от Андреевской церкви

Фото: Виталий Кличко (пресс-служба)

Кличко показал видео работ на новой лестнице от Андреевской церкви

Новую лестницу от Андреевской церкви до Аллеи художников на Владимирской горке город строит за средства меценатов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и опубликовал видео работ на новом объекте, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

Друзья! Сегодня утром наведался на Владимирскую горку, осмотрел, как идет строительство новых лестниц от Андреевской церкви до Аллеи художников и парка "Владимирская горка". Это будет еще один очень красивый объект на нашем большом туристическом маршруте в историческом центре Киева. Создает новую привлекательную локацию город в сотрудничестве и при поддержке меценатов. Я благодарен неравнодушным бизнесменам, которые любят Киев и приобщаются к воплощению изменений в нем! Опубликовано Виталием Кличко Вторник, 20 августа 2019 г.

"Сегодня утром наведался на Владимирскую горку, осмотрел как идет строительство новой лестны от Андреевской церкви до Аллеи художников и парка "Владимирская горка". Это будет еще один очень красивый объект на нашем большом туристическом маршруте в историческом центре Киева.

Создает новую привлекательную локацию город в сотрудничестве и при поддержке меценатов. Я благодарен неравнодушным бизнесменам, которые любят Киев и приобщаются к воплощению изменений в нем!", - отметил в видео Кличко.

По его словам, средства на строительство нового туристического объекта предоставила компания Dragon Capital. Виталий Кличко поблагодарил генерального директора компании за такую поддержку города.

"Я очень рад инвестировать в Киев. Это прекрасный город. Я здесь живу уже больше 20 лет, хотя родился в Чехии. Киев очень быстро развивается. И я считаю, что скоро это будет один из самых красивых городов Европы", - сказал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.