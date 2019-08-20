ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кличко залучив меценатів до будівництва сходів від Андріївської церкви

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 14:30
Кличко залучив меценатів до будівництва сходів від Андріївської церкви
Фото: Віталій Кличко (прес-служба)

Кличко показав відео робіт на нових сходах від Андріївської церкви

Нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників на Володимирській гірці місто будує за кошти меценатів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та опублікував відео робіт на новому об’єкті, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Друзі! Сьогодні зранку навідався на Володимирську гірку, оглянув, як триває будівництво нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку "Володимирська гірка". Це буде ще один дуже гарний об’єкт на нашому великому туристичному маршруті в історичному центрі Києва. Створює нову привабливу локацію місто в співпраці і за підтримки меценатів. Я вдячний небайдужим бізнесменам, які люблять Київ і долучаються до втілення змін у ньому!

Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 20 серпня 2019 р.

"Сьогодні зранку навідався на Володимирську гірку, оглянув як триває будівництво нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку "Володимирська гірка". Це буде ще один дуже гарний об’єкт на нашому великому туристичному маршруті в історичному центрі Києва.

Створює нову привабливу локацію місто в співпраці і за підтримки меценатів. Я вдячний небайдужим бізнесменам, які люблять Київ і долучаються до втілення змін у ньому!", - зазначив у відео Кличко.

За його словами, кошти на будівництво нового туристичного об’єкту надала компанія Dragon Capital. Віталій Кличко подякував генеральному директору компанії за таку підтримку міста.

"Я дуже радий інвестувати в Київ. Це прекрасне місто. Я тут мешкаю вже більше 20 років, хоча народився в Чехії. Київ дуже швидко розвивається. І я вважаю, що скоро це буде одне з найкрасивіших міст Європи", - сказав генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

КМДА змінила юридичну адресу У Києві на святкування Дня незалежності перекриють центр міста
Новини України Віталий КличкоКиївПодолАндреевская церковь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся