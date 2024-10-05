Кличко привіз захисникам на Донеччину броньовик, дрони та РЕБи

"Допомогу бійцям на Донецький напрямок фронту відвіз мій брат Володимир. Найнеобхідніше оснащення в якості благодійної допомоги (придбане за небюджетні кошти). Зокрема, 18 бригаді Армійської Авіації, яка захищала Київ, а сьогодні виконує завдання по всій лінії фронту, передав броньовик Cobra, вартість якого 250 тисяч доларів. Бійці просили про таке авто - воно допомагає пілотам у наведенні на цілі", - повідомив Віталій Кличко.

Також Володимир Кличко відвідав 28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу та 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, бійці якої продовжують стримувати ворога на Вугледарському напрямку. Привіз бійцям кожної з цих бригад по 100 10-дюймових FPV-дронів, 2 БпЛА Mavic 3Т та систему РЕБ.

"Допомагаємо нашим захисникам і залучаючи допомогу, і виділяючи кошти на обладнання військовим з бюджету громади столиці", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко привіз допомогу від громади столиці чотирьом бригадам на Донбасі та на Куп’янському напрямку. Передав бійцям 550 дронів Mavic 3Т, системи РЕБ та антидронові рушниці.