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Кличко привез защитникам на Донетчину броневик, дроны и РЭБы

Фото: Владимир Кличко (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал трем бригадам на Донецкое направление помощь, привлеченную за внебюджетные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Помощь бойцам на Донецкое направление фронта отвез мой брат Владимир. Самое необходимое оснащение в качестве благотворительной помощи (приобретено за небюджетные средства). В частности, 18 бригаде Армейской Авиации, которая защищала Киев, а сегодня выполняет задачи по всей линии фронта, передал броневик Cobra, стоимость которого 250 тысяч долларов. Бойцы просили о таком авто - оно помогает пилотам в наведении на цели", - сообщил Виталий Кличко.

Также Владимир Кличко посетил 28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода и 72 отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, бойцы которой продолжают сдерживать врага на Угледарском направлении. Привез бойцам каждой из этих бригад по 100 10-дюймовых FPV-дронов, 2 БпЛА Mavic 3Т и систему РЭБ.

 

"Помогаем нашим защитникам и привлекая помощь, и выделяя средства на оборудование военным из бюджета общины столицы", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко привез помощь от общины столицы четырем бригадам на Донбассе и Купянском направлении. Передал бойцам 550 дронов Mavic 3Т, системы РЭБ и антидроновые ружья.

 

 

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Донецкая областьКиев