Кличко привез защитникам на Донетчину броневик, дроны и РЭБы

"Помощь бойцам на Донецкое направление фронта отвез мой брат Владимир. Самое необходимое оснащение в качестве благотворительной помощи (приобретено за небюджетные средства). В частности, 18 бригаде Армейской Авиации, которая защищала Киев, а сегодня выполняет задачи по всей линии фронта, передал броневик Cobra, стоимость которого 250 тысяч долларов. Бойцы просили о таком авто - оно помогает пилотам в наведении на цели", - сообщил Виталий Кличко.

Также Владимир Кличко посетил 28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода и 72 отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, бойцы которой продолжают сдерживать врага на Угледарском направлении. Привез бойцам каждой из этих бригад по 100 10-дюймовых FPV-дронов, 2 БпЛА Mavic 3Т и систему РЭБ.

"Помогаем нашим защитникам и привлекая помощь, и выделяя средства на оборудование военным из бюджета общины столицы", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко привез помощь от общины столицы четырем бригадам на Донбассе и Купянском направлении. Передал бойцам 550 дронов Mavic 3Т, системы РЭБ и антидроновые ружья.