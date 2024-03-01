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Кличко привіз дрони та РЕБи на передову "Свободі", штурмовикам, ТРО та 28 бригаді

Фото: Віталій Кличко Кличко привіз дрони та РЕБи на передову (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко вчергове побував на передовій на Донецькому напрямку. Привіз допомогу бійцям чотирьох підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Відвідав наших захисників на Донбасі, де тривають запеклі бої. Відвіз бійцям найнеобхідніше. Заїхав у чотири підрозділи - 28 окрему механізовану бригаду, батальйон "Свобода", 5 київську окрему штурмову бригаду та 127 батальйон 112 бригади ТРО Києва. І передав у якості благодійної допомоги загалом 200 fpv-дронів, кілька квадрокоптерів DJI MAVIC 3, 7 систем РЕБ та броньований автомобіль "Кобра" - його придбав за підтримки міжнародних партнерів мій брат Володимир", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що для 5 штурмової бригади минулого року з бюджету столиці було виділено 83 мільйони гривень, а в поточному році – вже 50 мільйонів цього року.

За кошти киян бригада закупила кілька сот fpv-дронів, квадрокоптерів DJI MAVIC 3T та MAVIC 3 Termal/Pro. А також вантажні авто, шини та запчастини до автівок, відзначив Кличко.

112 бригаді ТРО Києва минулого року столиця виділила понад 230 мільйонів гривень і продовжить фінансувати потреби підрозділу цього року, додав мер.

"Громада столиці й надалі допомагатиме бійцям, які бʼються на передовій, та надаватиме необхідну допомогу", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко вдруге поспіль зустрічав Новий рік на Донбасі разом з бійцями. Він привіз захисникам дрони, хімічні грілки та різне спорядження.

Наприкінці січня цього року Віталій Кличко привіз кільком підрозділам, які захищають Донецьку область, по 100 FPV-дронів та системи РЕБ.

Також повідомлялося, що брат мера Володимир Кличко в лютому 2024 року привіз на передову 130 FPV-дронів, квадрокоптери Mavic-3 та броньований автомобіль "Кобра" батальйону "Свобода",  28 бригаді Лицарів зимового походу та 72 бригаді Чорних Запорожців.

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Збройні сили УкраїниВіталий Кличко