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Кличко привіз бійцям на Донбас та під Куп’янськ допомогу від громади Києва

Субота 21 вересня 2024 21:17
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Кличко привіз бійцям на Донбас та під Куп’янськ допомогу від громади Києва Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Мер Києва Віталій Кличко відвідав чотири військові підрозділи на Донеччині та Харківщині. Привіз допомогу від громади Києва та поспілкувався з бійцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"Відвідав наших захисників на Донбасі, де сьогодні вкрай складна ситуація, та на Купʼянському напрямку. Відвіз і передав від громади Києва 550 дронів Mavic 3Т. Це БпЛА, які ефективно працюють і вночі, допомагаючи бійцям нищити ворога. Заїхав та поспілкувався з військовими чотирьох бригад", - повідомив Кличко.

Зокрема, Віталій Кличко передав 4 бригаді оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України 220 дронів Mavic 3Т, 10 систем РЕБ та антидронову рушницю. 5 окремій штурмовій Київській бригаді привіз 250 дронів Mavic 3Т, а 63 окремій механізованій бригаді та 23 окремому стрілецькому батальйону - по 40 Mavic 3Т.

"Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам. Усе це оснащення придбане за кошти бюджету міста. І ми шукаємо всі можливості - як бюджетні, так і залучаємо благодійну допомогу", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що з початку 2024 року Київ виділив зі свого бюджету на підтримку Сил оборони вже понад 8,6 млрд грн.

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Віталий Кличко Донбас
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