Кличко привіз бійцям на Донбас та під Куп’янськ допомогу від громади Києва
Мер Києва Віталій Кличко відвідав чотири військові підрозділи на Донеччині та Харківщині. Привіз допомогу від громади Києва та поспілкувався з бійцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.
"Відвідав наших захисників на Донбасі, де сьогодні вкрай складна ситуація, та на Купʼянському напрямку. Відвіз і передав від громади Києва 550 дронів Mavic 3Т. Це БпЛА, які ефективно працюють і вночі, допомагаючи бійцям нищити ворога. Заїхав та поспілкувався з військовими чотирьох бригад", - повідомив Кличко.
Зокрема, Віталій Кличко передав 4 бригаді оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України 220 дронів Mavic 3Т, 10 систем РЕБ та антидронову рушницю. 5 окремій штурмовій Київській бригаді привіз 250 дронів Mavic 3Т, а 63 окремій механізованій бригаді та 23 окремому стрілецькому батальйону - по 40 Mavic 3Т.
"Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам. Усе це оснащення придбане за кошти бюджету міста. І ми шукаємо всі можливості - як бюджетні, так і залучаємо благодійну допомогу", - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що з початку 2024 року Київ виділив зі свого бюджету на підтримку Сил оборони вже понад 8,6 млрд грн.
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