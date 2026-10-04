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Кличко привез 5800 дронов бойцам Третьего корпуса на Харьковское направление (видео)

21:01 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Новиков
Кличко привез 5800 дронов бойцам Третьего корпуса на Харьковское направление (видео) Кличко передал 5800 дронов Третьему корпусу (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
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Мэр Киева Виталий Кличко посетил военных на Харьковском направлении и лично привез им 5800 беспилотников разного типа от столичной громады.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram главы столицы.

"Посетил наших защитников на Харьковском направлении. Отвез помощь от громады Киева. Передал Третьему армейскому корпусу Группировки войск "Центр" ВСУ 5800 БпЛА разного типа", - написал мэр Киева.

По словам Кличко, всего в течение этого года Киев передал военным разным бригадам более 52 тыс. беспилотников, а также другое необходимое оснащение.

Еще мэр Киева напомнил, что столица продолжает увеличивать финансирование помощи Силам безопасности и обороны.

Кличко привез 5800 дронов бойцам Третьего корпуса на Харьковское направление (видео)
Кличко передал 5800 дронов Третьему корпусу (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

"На сессии Киевсовета на прошлой неделе депутаты приняли решение о выделении из бюджета столицы еще 1 млрд 600 млн грн в поддержку Сил безопасности и обороны. Громада столицы продолжает помогать нашим защитникам!" - подчеркнул Кличко.

Кличко привез 5800 дронов бойцам Третьего корпуса на Харьковское направление (видео)Кличко привез 5800 дронов бойцам Третьего корпуса на Харьковское направление (видео)Кличко привез 5800 дронов бойцам Третьего корпуса на Харьковское направление (видео)Кличко привез 5800 дронов бойцам Третьего корпуса на Харьковское направление (видео)

Что известно о новой помощи военным

1 октября Киевсовет поддержал инициативу Кличко по увеличению помощи военным и внес соответствующие изменения в бюджет столицы.

Кроме того, Кличко поручил найти возможность увеличить финансирование городской программы "Защитник Киева".

Киевсовет также дополнительно выделил 375 млн грн на выплаты мобилизованным киевлянам.

Добавим, что в прошлом году Киев направил из городского бюджета более 12 млрд грн в помощь военным, ветеранам и их семьям.

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