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Кличко привітав з перемогою на виборах до Європарламенту Європейську народну партію

Фото: Віталій Кличко (прес-служба "УДАР")
Автор: Олександр Мороз

Лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко привітав з перемогою на виборах до Європарламенту Європейську народну партію (ЄНП), частиною якої є партія "УДАР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Найщиріші привітання від мене та від партії «УДАР» друзям та колегам з ЄНП з нагоди їхньої переконливої перемоги на виборах до Європейського парламенту. Ми переконані, що ЄНП продовжить відігравати провідну роль в реалізації європейського проекту, просуванні демократичних цінностей. Та в допомозі ЄС Україні в боротьбі проти російської агресії", - заявив Віталій Кличко.

Лідер УДАРу побажав ЄНП нових успіхів на благо Європи та всіх її громадян.

 

Як відомо, Європейська народна партія (European People's Party, EPP), заснована у 1976 році, є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням, до якого входять 83 партії та партнери з 43 країн.

Партія "УДАР Віталія Кличка" долучилася до Європейської народної партії у 2013 році, отримавши статус спостерігача.

Повідомлялося, що у березні 2023 року ЄНП підвищила статус УДАРу до асоційованого члена.

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Віталий КличкоУДАР