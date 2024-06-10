Кличко привітав з перемогою на виборах до Європарламенту Європейську народну партію

Як відомо, Європейська народна партія (European People's Party, EPP), заснована у 1976 році, є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням, до якого входять 83 партії та партнери з 43 країн.

Партія "УДАР Віталія Кличка" долучилася до Європейської народної партії у 2013 році, отримавши статус спостерігача.

Повідомлялося, що у березні 2023 року ЄНП підвищила статус УДАРу до асоційованого члена.

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